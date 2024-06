Pirelli, il ceo Casaluci: «Sulla sostenibilità noi abbiamo un vantaggio competitivo, vogliamo essere riferimento»

Pirelli, lavorando con le più importanti case auto del mondo, "riesce a cogliere i trend del futuro, anticipando i bisogni dei clienti, anche nell’ambito della sostenibilità. Siamo convinti che la sostenibilità possa rappresentare un vantaggio competitivo, diventerà un elemento fondamentale anche nelle scelte di acquisto". Lo ha detto Andrea Casaluci, Ceo di Pirelli, intervenendo all’Automotive Business Summit 2024 organizzato da Il Sole 24 Ore e Radio 24. "Vediamo delle macro tendenze che influenzano l’auto del futuro, la prima è che il segmento di alta gamma cresce e continuerà a crescere più del mercato. Poi ci sono il trend della sostenibilità e della connettività, così come quello dell’elettrificazione", ha detto Casaluci, spiegando che "sulla sostenibilità Pirelli accelera per posizionarsi come un riferimento nell’automotive e nel mercato in generale, come player della transizione sostenibile. Lo fa anche per responsabilità sociale, nel rispetto delle normative imposte per migliorare l’impatto ambientale".

Secondo Casaluci, "è importante ricordare che non solo attraverso il prodotto si fa sostenibilità, ma anche attraverso quello che si fa nelle fabbriche". Guardando al futuro dell'automotive, anche nell'ottica della transizione verso l'elettrico e, appunto, in un contesto di centralità della sostenibilità bisogna "guardare agli aspetti positivi", ha detto Casaluci, spiegando che "è un momento di transizione del mondo dell’auto e questo porta complessità e rischi, ma porta anche grandi opportunità e la sostenibilità è uno di questi, attraverso la capacità di innovare. Esiste l’opportunità di rafforzare il proprio vantaggio competitivo". Secondo il Ceo di Pirelli, "il rischio maggiore è legato alla velocità con cui i player dell’automotive riusciranno ad adeguarsi alle decisioni del legislatore. Noi dell’industria dell’auto dobbiamo avere un ruolo nello spiegare quale sia un percorso veramente sostenibile".