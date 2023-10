Pirelli e il fondo Pif in JV per stabilimento in Arabia Saudita. Investimento di 550 milioni di dollari, Pif al 75%

MILANO - Il Public Investment Fund (Pif) dell’Arabia Saudita e Pirelli annunciano la costituzione di una joint venture per la costruzione di uno stabilimento di pneumatici in Arabia Saudita. La partnership, spiega una nota, «consentirà di disporre di una produzione locale e di competenze industriali e tecnologiche per la realizzazione di pneumatici attraverso la creazione di un campione nazionale e regionale». Pif deterrà una quota del 75% della joint venture, mentre Pirelli avrà il restante 25% e sarà partner strategico e tecnologico a supporto dello sviluppo del progetto, fornendo assistenza tecnica e commerciale. Si prevede che lo stabilimento avvierà la produzione nel 2026 e avrà una capacità di 3,5 milioni di pneumatici all’anno, sia di alta qualità per il segmento car a marchio Pirelli che con un nuovo brand locale per il mercato nazionale e regionale.

L’investimento complessivo nella jv è di circa 550 milioni di dollari. L’Arabia Saudita si avvia a diventare un polo produttivo a livello globale nel settore automotive entro il 2030. Pif, ricorda la nota, ha creato un settore automotive di livello mondiale nel Paese, guidando la sua trasformazione e sviluppando le capacità manifatturiere, le infrastrutture e le catene di fornitura in Arabia Saudita e non solo. Tra i suoi principali investimenti nel settore, Pif e Hyundai Motor Company hanno recentemente annunciato una jv da 500 milioni di dollari per creare uno stabilimento di produzione auto in Arabia Saudita; il fondo ha inoltre lanciatoTasaru-National Automotive and Mobility Investment Company-focalizzata sullo sviluppo locale della catena di fornitura e delle capacità produttive nel comparto automotive; ha effettuato altri significativi investimenti in ambito future mobility, tra cui la costituzione di Ceer, il primo marchio nazionale di veicoli elettrici dell’Arabia Saudita, e l’investimento in Lucid Motors, che di recente ha aperto ufficialmente il suo primo stabilimento di produzione internazionale in Arabia Saudita.

Pirelli da parte sua offrirà supporto tecnico e competenzeper progettare, sviluppare e gestire l’impianto produttivo e insieme intendono «creare un campione nazionale e regionale che consentirà di disporre localmente di capacità produttive» e si propongono di attrarre ulteriori investimenti in Arabia Saudita. L’operazione, precisa Pirelli, avrà un impatto neutro sugli obiettivi di deleverage della società al 2025.