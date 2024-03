Produzione europea di auto nel 2023 +12,6% a 15 milioni ma Cina realizza un veicolo al mondo su tre (25,3 milioni)

Nel 2023, la produzione mondiale di automobili ha raggiunto quasi 76 milioni di unita, con un sostanziale aumento del 10,2% rispetto all’anno precedente. Questa impennata e stata guidata dalle tendenze positive della produzione emerse in tutte le regioni del mondo. La produzione automobilistica europea e cresciuta in modo sostanziale, raggiungendo quasi 15 milioni di unita, con un significativo miglioramento del 12,6% rispetto all’anno precedente. Questa impennata puo essere attribuita principalmente alla piu debole base di confronto del 2022.

In Nord America, la produzione e aumentata del 12,4%, con 11,7 milioni di auto prodotte lo scorso anno. Gli Stati Uniti hanno mostrato un andamento simile, con un tasso di crescita dell’8,5%, per un totale di oltre 7,6 milioni di auto costruite. È quanto emerge dal ’Rapporto economico e di mercato: industria automobilistica globale e europeà relativo al 2023 di Acea, l’associazione dei produttori di autoveicoli europei. Dopo una solida performance nell’ultimo trimestre, la produzione automobilistica cinese nel 2023 ha raggiunto i 25,3 milioni di unità, segnando una ripresa del 9,1% rispetto all’anno precedente. Questo dato consolida la posizione della Cina come primo produttore di auto al mondo, con una quota di mercato del 33,5%.

La produzione di auto in India e cresciuta del 6,8%, raggiungendo i 4,7 milioni di unita lo scorso anno, grazie a fattori quali la minore base produttiva nel 2022, il miglioramento dell’offerta di semiconduttori e la crescente preferenza per la mobilita individuale, che ha portato a una forte domanda. Nel 2023, la produzione di auto nella regione del Medio Oriente e dell’Africa e aumentata di un modesto 0,5%. La ragione principale di questa debole performance e l’Iran - che da solo rappresenta oltre la meta della produzione della regione - che ha registrato un calo del 6,5%, in gran parte dovuto alla debolezza della domanda interna.

Nel 2023, la produzione in Sud America e aumentata di un modesto 0,1% rispetto al 2022. Cio rappresenta un notevole rallentamento rispetto alla performance registrata nel 2022, quando la produzione e cresciuta del 9,1% rispetto al 2021. La ragione principale di questo rallentamento e che il Brasile, che rappresenta oltre l’80% dei volumi regionali, ha registrato un calo dei volumi di produzione del 2,3% nel 2023 rispetto al 2022, con circa 1,8 milioni di auto costruite. I volumi di produzione automobilistica del Giappone sono cresciuti del 17,4% lo scorso anno, raggiungendo i 7,7 milioni di unita. Tuttavia, questo risultato puo essere attribuito principalmente a volumi di produzione insolitamente bassi nel 2022. Analogamente, la produzione della Corea del Sud e cresciuta di un significativo 13,6%, raggiungendo i 3,9 milioni di unita nel 2023, grazie alla stabilita degli impianti e alle forti esportazioni.