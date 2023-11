Rc auto, la corsa agli aumenti non rallenta: + 29,7% il premio medio. Oltre 125 euro in più rispetto a un anno prima

La corsa dell’ Rc auto non rallenta. Secondo l’Osservatorio di Facile.it, in soli 12 mesi il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in Piemonte è cresciuto del 29, 7% arrivando, a settembre 2023, a 556,01 euro, vale a dire oltre 125 euro in più rispetto a un anno prima. L’incremento annuale è leggermente più alto rispetto a quanto rilevato a livello nazionale (+27,9%). Nella regione gli incrementi a doppia cifra hanno riguardato tutte le province piemontesi. A guidare la classifica dei rincari è Cuneo, che ha visto un aumento del 33% ( premio medio pari a 481,23 euro), seguita da Torino (+30,5%, 605,00 euro), Biella (+28,8%, 435,09 euro), a pari merito, Alessandria (+28,1%, 475,62 euro) e Novara (+28,1%, 434,16 euro), ed Asti (+27,6%, 467,05 euro). Chiudono la classifica Verbano-Cusio-Ossola (+26,4%, 424,46 euro) e Vercelli, area che ha registrato un rialzo delle tariffe del 25,2%, arrivando a 430,06 euro. In valori assoluti, a settembre 2023, Torino è la provincia più cara della regione, Verbano-Cusio-Ossola la più economica.