Rc auto, nel 2017 il premio medio pagato cala a 337 euro (-3,2%)

ROMA - Il premio medio pagato in Italia per la Rc auto nel 2017 è stato di 337 euro al netto di oneri fiscali e parafiscali in calo del 3,2% rispetto all’anno precedente. Lo indica l’Ivass nel bollettino statistico annuale. In Italia sono assicurati 41,4 milioni di veicoli di cui 38,9 milioni con imprese vigilate dall’Ivass e 2,5 milioni con imprese estere in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Il 75% dei veicoli assicurati è costituito da autovetture, il 9% da autocarri e motocarri, il 7,4% da motocicli e il 2,2% da ciclomotori.

L’Ivass aggiunge che il 49 degli assicurati è al Nord, il 22% al Centro e il 29% nel Sud e nelle Isole. Il segmento delle autovetture ha contabilizzato nel 2017 premi per 10,5 miliardi (-2,8% rispetto all’anno precedente), quello degli autocarri 2 miliardi, i motocicli 702 milioni e i ciclomotori 142 milioni. Il margine tecnico atteso lordo per la Rcauto italiana è di 2.650 milioni, pari al 18,9% dei premi contabilizzati. In valore assoluto, il margine tecnico è in flessione del -8,3% rispetto al 2016. Il margine tecnico è calcolato dall’Ivass al lordo delle spese di gestione e al netto dei proventi finanziari.