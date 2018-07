Rc auto, prezzi tornano a salire dopo 5 anni. Il best price ora è 440 euro

MILANO - Dopo cinque anni di cali tornano a salire i prezzi dell’ rc auto in italia. È quanto rileva l’osservatorio di segugio.it, comparatore di prezzi e tariffe del gruppo mutuionline. Secondo l’osservatorio, che fotografa ogni mese i dati relativi a centinaia di migliaia di preventivi assicurativi effettuati dai clienti sul portale, il best price (miglior prezzo) rc auto è passato da 579 euro di fine 2012 ai 436 euro di fine 2017, segnando un calo del 25% circa. Tuttavia nel primo semestre del 2018, il best price è salito a 440 euro, in aumento dell’1% rispetto a fine 2017. l’entità dell’aumento - viene spiegato - potrebbe sembrare marginale, tuttavia si tratta di un dato medio relativo all’intero semestre. analizzando i dati mensili, si nota una accelerazione dal mese di aprile, che porta il best price a 455 euro a giugno.