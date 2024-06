Rc auto, Urso: «Avviato monitoraggio prezzi per contrasto frodi»

Il ministero del Made in Italy, responsabile per il settore assicurativo, ha avviato una "sorveglianza sui prezzi" della Rc Auto per facilitare "meccanismi di contrasto delle frodi". Lo ha indicato il ministro, Adolfo Urso, in un videomessaggio all'Insurance Day di First Cisl. Urso ha ricordato le misure prese dal Governo sul settore e il salvataggio di Eurovita che avrebbe potuto mettere a repentaglio la tenuta di tutto il sistema. Il Governo crede nella collaborazione con il settore assicurativo e la sua efficienza "consente di affrontare al meglio la transizione in atto per la giusta sostenibilità".