Renault, target risparmi a 2,5 mld entro il 2023. Focus su nuove auto con meno modelli prodotti. Margine al 5% nel 2025

PARIGI - Renault ha aumentato il suo obiettivo di risparmio sui costi di 500 milioni di euro a 2,5 miliardi di euro entro il 2023 e ha fissato nuovi obiettivi per aumentare gradualmente i margini mentre si concentra sul lancio di auto più redditizie. In un aggiornamento della strategia aziendale, alla luce degli effetti della pandemia e col nuovo amministratore delegato Luca de Meo, la società ha affermato che ridurrà il numero di veicoli prodotti, riducendo di conseguenza la spesa in ricerca e sviluppo e semplificando i processi di produzione.Renault ha dichiarato di puntare a un margine operativo di gruppo del 5% entro il 2025.

Renault non ha ancora pubblicato i margini per il 2020, sebbene a seguito della pandemia è probabile che siano inferiori al 4,8% registrato nel 2019. Nel suo primo aggiornamento strategico da quando è subentrato lo scorso luglio, De Meo ha delineato i piani per semplificare la produzione e contenere la spesa in settori come la ricerca, riducendo la produzione di auto a circa 3,1 milioni di veicoli nel 2025, dai 4 milioni nel 2019. Il nuovo focus di Renault, ha aggiunto De Meo, sarà, sulle auto elettriche in particolare in termini di nuovi lanci. «Questa maggiore efficienza alimenterà la nostra futura formazione: tecnologicamente avanzata, elettrificata e competitiva», ha affermato De Meo in una nota.