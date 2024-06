Renault e Geely​ uniscono le forze in “Horse Powertrain”: jv per motori termici con partecipazione al 50%

Renault e il colosso cinese Geely hanno annunciato il lancio ufficiale della loro joint venture dedicata ai motori termici, Horse. Dopo l'approvazione delle «autorità competenti», spiegano in partner in un comunicato stampa, nascerà Horse Powertrain Limited, con sede a Londra. Renault e Geely ne deterranno il 50% ciascuno. Horse progetterà, produrrà e venderà motori, trasmissioni o batterie per auto termiche e ibride, che rappresentano ancora la quasi totalità delle vendite al di fuori dell'Europa e della Cina. Avrà circa 19.000 dipendenti distribuiti in 17 siti produttivi e 5 centri di ricerca, con un fatturato annuo previsto di 15 miliardi di euro. Renault e Geely hanno trasferito al jv la proprietà intellettuale dei loro motori.

Horse Powertrain Limited svilupperà in totale autonomia le future tecnologie dei motori e delle trasmissioni, soprattutto nel campo dei carburanti alternativi, come metanolo verde, etanolo e idrogeno. La complementarità della joint-venture, a livello di portafoglio prodotti e di impronta regionale, potrà offrire soluzioni all'80% del crescente mercato mondiale dei gruppi motopropulsori. L'azienda sarà fornitore di molti clienti industriali, tra cui il Gruppo Renault, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan e Mitsubishi Motors Company, ma l'azienda è pronta a collaborare con clienti e partner di tutto il mondo. Matias Giannini è stato nominato ceo di Horse Powertrain Limited. Lee Ma e Juan Ferrera sono rispettivamente stati nominati direttore finanziario e direttore risorse umane.

Per il ceo del Gruppo Renault Luca de Meo si tratta di «Oggi un passo importante per la decarbonizzazione dei trasporti su strada. La partnership con un'azienda come Geely per creare un nuovo protagonista dotato delle capacità, del know-how e delle competenze necessarie per sviluppare tecnologie relative alle motorizzazioni termiche a bassissime emissioni e tecnologie ibride ad alto risparmio, è di fondamentale importanza per il futuro». «Affinché il settore raggiunga l'obiettivo della neutralità carbonica nei prossimi decenni - dichiara Eric Li, Presidente di Geely Holding - è fondamentale puntare su sinergie mondiali, tecnologie multiple e condivisione delle esperienze».

Il Gruppo Renault e Geely, in qualità di azionisti investitori della joint-venture, hanno approvato la struttura di governance globale e le nomine strategiche di Horse Powertrain Limited. Matias Giannini è nominato ceo; Lee Ma e Juan Ferrera sono rispettivamente direttore finanziario e direttore risorse umane. Il management dei due sottogruppi Aurobay e Horse, che hanno unito il know-how industriale e gli asset, rimane invariato: Ruiping Wang è ceo di Aurobay, con sede a Hangzhou, in Cina, mentre Patrice Haettel è ceo di Horse, con sede a Madrid, in Spagna. Entrambi riporteranno direttamente a Matias Giannini. Il Consiglio di Amministrazione di HORSE Powertrain Limited sarà composto da 6 membri. Tre consiglieri di Geely: Daniel Li (vicepresidente di Geely Auto e ceo di Geely Holding) sarà presidente del consiglio di amministrazione, Jerry Gan (ceo di Geely Auto Group) e Joe Zhang (direttore finanziario di Geely Holding). Tre consiglieri del Gruppo Renault: François Provost (direttore acquisti, partnership e affari pubblici), Gilles Le Borgne (direttore ingegneria) e Denis Le Vot (ceo di Dacia e direttore logistica). Matias Giannini è stato direttore commerciale esecutivo e membro del management team di Vitesco Technologies AG, con sede a Regensburg in Germania.

Nell'ambito delle funzioni svolte per Vitesco Technologies, Giannini ha diretto una forza vendita mondiale, gestendo le vendite nei confronti dei principali costruttori e OEM Tier 1 dell'industria dei gruppi motopropulsori. Come membro del management team di Continental AG, ha svolto un ruolo di cruciale importanza nel processo di scissione, creazione e completa trasformazione di Vitesco Technologies, soprattutto con la quotazione in Borsa dell'azienda a Settembre 2021 e la gestione delle soluzioni dei gruppi motopropulsori a benzina, diesel, ibridi e completamente elettrificati. In 25 anni di carriera acquisita tra Continental AG e Vitesco Technologies, Giannini ha ricoperto diverse posizioni chiave di direzione in varie aree: ingegneria, project management, operazioni, acquisti e logistica, ma anche vendite e marketing in Nord America, Germania e America del Sud, con notevoli risultati in termini di crescita e trasformazione delle attività, un'esperienza che lo ha perfettamente formato per questo nuovo ruolo. Matias Giannini ha conseguito un MBA in Finanza presso la Oakland University ed una laurea in ingegneria meccanica presso l'Università Statale di Campinas.