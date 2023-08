Renault punta alla “comunità” elettrica con app Plug Inn. Pensata per condividere punti di ricarica anche dei privati

PARIGI - Una piattaforma per un accesso facilitato ai punti di ricarica privati su tutto il territorio francese permettendo. La novità è quella firmata Renault e che punta a consentire di affrontare con sempre maggior serenità i lunghi viaggi con i veicoli 100% elettrici. L’app Plug Inn si basa su un modello destinato a facilitare il contatto tra migliaia di privati. I proprietari dei punti di ricarica privati, soprattutto quelli installati a domicilio, potranno proporre agli automobilisti di venire a ricaricare il veicolo sulla propria infrastruttura. Questa app, aperta a tutti, consente di localizzare e prenotare i punti di ricarica disponibili presso i privati indipendentemente dal tipo di infrastruttura o dalla marca del veicolo.

Plug Inn punta anche a un modo diverso di pensare la mobilità, con l’accesso rapido ad un’ampia rete già esistente di punti di ricarica e favorendo le interazioni tra i francesi che hanno sposato la mobilità elettrica. L’app dispone di funzionalità semplici ed offre molteplici vantaggi sia ai proprietari delle infrastrutture di ricarica private che ai conducenti dei veicoli elettrici. Per i conducenti di veicoli elettrici l’iscrizione è gratuita e l’app permetterà al geolocalizzazione e prenotazione dei punti di ricarica, così come la pianificazione e pagamenti sicuri. I proprietari dell’infrastruttura potranno contare su ricavi certi, su un simulatore di ricavo per stimare i guadagni e su un sistema di prenotazione per gestire facilmente le richieste in funzione delle disponibilità.