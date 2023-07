Ricavi e utile in aumento, GM alza i target per il 2023. Buon andamento della domanda

Buon andamento della domanda General Motors ha chiuso il secondo trimestre con un fatturato in aumento del 25,1% su anno a 44,75 miliardi di dollari e l’utile netto attribuibile agli azionisti in crescita del 51,7% a 2,57 miliardi. Il gruppo ha rivisto al rialzo i target per l’anno in corso con un Ebit adjusted in aumento di 1 miliardo di dollari e un utile per azione compreso tra 7,15 e 8,15 dollari.