Salvini: «Cambiare le regole europee su auto elettriche. Lo stop alle auto a motore dal 2035 è un regalo alla Cina»

TRENTO - «Dal 2035 si potrà circolare solo con auto elettriche. Uno normale, mia figlia di dieci anni, guardando il mappamondo, che c’è un principale produttore di auto elettriche e batterie elettriche che già sta riempiendo l’Europa e l’Occidente dei suoi prodotti che è la Cina. Quindi dire basta con le auto a benzina e metano significa licenziare migliaia di operai in Italia, far chiudere le fabbriche e gli autosaloni in Italia e fare un regalo a quella simpatica democrazia che è la Repubblica comunista cinese. Quindi è chiaro che abbiamo il dovere di cambiare l’Europa altrimenti la vedo grigia».

Lo ha detto il ministro ai Trasporti, Matteo Salvini, durante un intervento a Cavalese, in Trentino. «Anche la casa: c’è un’altra direttiva europea che prevede l’aumento di due classi energetiche nei prossimi anni altrimenti è fuori mercato. Il che vuol dire spendere 40 o 50.000 euro. Quindi nei prossimi anni uno dovrà spendere per l’ auto elettrica e per la casa, ma i soldi non è che si trovano nel bosco o andando a pesca. Perciò è chiaro che occorre cambiare le regole europee», ha aggiunto Salvini.