Salvini: «Italia è gia entrata in Stellantis 18 volte. Lo stato non può accettare imposizioni da chi se ne è andato»

«Con tutto quello che agli italiani è costata l’ex Fiat, l’attuale Stellantis è l’ultima che può imporre, disporre o minacciare». Lo afferma il ministro dei Trasporti e vicepresidente del consiglio Matteo Salvini rispondendo a una domanda sull’ingresso dello stato in Stellantis. «Diciamo - sottolinea - che lo stato ci è già entrato 18 volte con i soldi dei cittadini». «Io - prosegue - sono per il privato, che faccia il privato ma è troppo comodo fare il privato come lo hanno fatto questi signori che poi hanno trasferito all’estero sedi e stabilimenti». «Quindi - conclude - non penso che lo stato italiano possa accettare imposizioni da signori che con l’Italia hanno poco a che fare».