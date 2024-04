Salvini: «L'Alfa prodotta all'estero non rende onore al marchio. Io tifo sempre italiano, però a Mirafiori è rimasto ben poco di italiano»

Che l'Alfa Romeo "dia lavoro a operai, a terzisti e a piccole imprese fuori dal territorio italiano non rende onore alla storia di questo marchio e di questa azienda". Lo afferma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini che, a margine del G7 chiarisce: "che si chiami Milano per me è una bellissima cosa e accogliere uno dei grandi del mondo, il ministro canadese, che ha appena prenotato e pagato un'Alfa Romeo, vuol dire che il brand è assolutamente ancora d'eccellenza". "La gestione degli ultimi anni commenta - non rende merito al sacrificio di tanti operai, di tanti ingegneri e delle precedenti proprietà". Quanto a Mirafiori, da anni in cassa integrazione, con i sindacati che chiedono un nuovo modello Salvini afferma: "non solo, le auto vengono prodotte non solo in altri Paesi europei, ma anche in Paesi extraeuropei". "Io tifo sempre italiano - conclude - però lì c'è rimasto ben poco di italiano". Alla domanda se il governo farà pressing sull'azienda Salvini replica secco: "io sono un liberale per il libero mercato, però faremo tutto il possibile".

