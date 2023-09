Shell inaugura in Cina la sua piu grande stazione ricarica veicoli elettrici

Shell ha inaugurato a Shenzhen, in Cina, la sua piu grande stazione di ricarica per veicoli elettrici (EV) a livello globale. La stazione di ricarica si trova a circa 2,5 chilometri dal terminal dell’aeroporto di Shenzhen e dispone di 258 punti di ricarica rapida pubblici. E gestita da Shenzhen Shell e BYD Electric Vehicle Investment Company Limited, una joint venture tra Shell e BYD. La stazione Shell Recharge Shenzhen Airport EV ha servito piu di 3.300 veicoli elettrici al giorno durante il periodo di prova. Oltre alla ricarica dei veicoli elettrici, la stazione offre la vendita al dettaglio di prodotti Shell Select, lo Shell Cafe, distributori automatici e una sala per i conducenti.

I pannelli solari installati sul tetto della stazione possono generare circa 300.000 chilowattora di elettricita rinnovabile all’anno, che saranno utilizzati per ricaricare i veicoli dei clienti. Mentre il numero di veicoli elettrici cresce rapidamente, Shell rimane impegnata a soddisfare le diverse esigenze energetiche e di mobilita degli automobilisti. A Wuhan, Shell ha recentemente aperto la Panlong Integrated Energy Station. Questa stazione offre piu di dieci tipi di prodotti e servizi per la mobilita, tra cui benzina e diesel, ricarica di veicoli elettrici, rifornimento di idrogeno, impianti di lavaggio auto, un minimarket, un ristorante, una sala autisti e altri servizi. La stazione offre anche Shell V-Power Racing, recentemente lanciato in Cina, una formulazione di carburante progettata per fornire il 6,25% di potenza in piu e il 5,36% di accelerazione in piu rispetto alla benzina principale a 92 ottani.

Istvan Kapitany, Vicepresidente esecutivo globale di Shell per la mobilita, ha dichiarato: «L’apertura di questo nuovo sito fa parte del nostro impegno costante per soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti in Cina. Sappiamo che i conducenti di veicoli elettrici cercano un’esperienza di ricarica veloce, comoda e confortevole e questo si riflette nei tassi di utilizzo dei nostri siti in Cina, che sono da due a tre volte superiori alla media del settore locale. La Cina e uno dei mercati in crescita piu importanti per Shell Mobility. Non vediamo l’ora di offrire esperienze di mobilita piacevoli a un maggior numero di clienti in Cina in futuro».