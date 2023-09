Sindacato auto Usa annuncia, da oggi allargamento dello sciopero. Leader Uaw: “I negoziati vanno troppo a rilento”

DETROIT - Il sindacato United Auto Workers ha dichiarato che venerdì annuncerà un nuovo allargamento dello sciopero contro le tre maggiori case automobilistiche americane che ormai va avanti da quasi due settimane. Lo riporta l’Associated Press. Il leader del sindacato, Shawn Fain, farà l’annuncio alle 10:00, ora locale (le 16 in Italia), del 29 settembre, in un videomessaggio. La protesta inizialmente ha preso di mira un impianto per ciascuna delle ‘Big Threè, Ford, General Motors e Stellantis. Poi la settimana scorsa s’è allargata a 38 centri di distribuzione di ricambi gestiti da GM e Stellantis. Ford è stata risparmiata perchè è stata l’unica azienda a continuare a dialogare con il sindacato ma ieri Fain ha spiegato che i negoziati si stanno muovendo troppo lentamente, nonostante la storica partecipazione di Joe Biden ai picchetti in Michigan.