Sixt, auto elettriche impediscono profitti record nel 2023. Fatturato su del 18% a 3,62 miliardi

L’azienda tedesca di autonoleggio Sixt nel 2023 ha realizzato profitti significativamente inferiori a causa dell’elevato deprezzamento delle auto elettriche. A causa delle vendite anticipate di auto elettriche della flotta e dei tassi di interesse più elevati, venerdì l’azienda ha addirittura annunciato perdite per il trimestre in corso. Per l’anno nel suo complesso, tuttavia, il consiglio di amministrazione prevede il terzo fatturato record consecutivo e un utile ante imposte di 400-520 milioni di dollari (433-563 milioni di dollari). Lo scorso anno il gruppo quotato nel M-Dax ha aumentato il proprio fatturato del 18% a 3,62 miliardi. Negli Stati Uniti Sixt ha superato per la prima volta la soglia del miliardo di euro di fatturato, mentre nel mercato interno tedesco ha consolidato la propria leadership di mercato con una crescita del 24%.

Tuttavia, con 464 milioni di euro, l’utile al lordo delle imposte è inferiore del 16% rispetto all’utile record dell’anno precedente, ha affermato Sixt nella sua sede centrale nella città bavarese di Pullach. L’unica ragione di ciò era il business delle auto elettriche. Gli utili al netto delle imposte non sono stati divulgati. Il calo dei valori residui delle auto elettriche ha comportato maggiori ammortamenti e perdite sulle vendite di veicoli e una riduzione degli utili di circa 40 milioni di euro. Sebbene Sixt abbia sottolineato i suoi investimenti significativi in campagne di marketing elettrico e stazioni di ricarica, ha affermato che l’interesse dei clienti rimane relativamente basso. Gli azionisti ora riceveranno un dividendo inferiore. Il consiglio di amministrazione della Sixt ha proposto un taglio di circa un terzo a 3,92 euro per azione.