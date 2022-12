Spagna, nel 2023 stop a sconto generalizzato su carburanti. Governo, non sovraccaricare in modo permanentemente il bilancio

MADRID - Il governo spagnolo punta a porre fine nel 2023 a uno sconto generalizzato sui carburanti di 20 centesimi al litro, mantenendo in vigore tale misura eccezionale contro l’inflazione solo per i settori “più colpiti”: è quanto affermato oggi da Gonzalo Garca, segretario di Stato per l’economia e il sostegno alle imprese. Parlando in un evento organizzato dal centro di analisi Funcas, Garca ha aggiunto che le misure «temporanee» vanno «ritirate», perché non si può «sovraccaricare in modo permanentemente il bilancio». A detta del segretario di Stato all’energia, la risposta all’inflazione va «adattata» a una nuova fase, con un tasso d’inflazione più basso rispetto ad alcuni mesi fa.