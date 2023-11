Stampa Usa, vendite Volkswagen in Cina a minimi da 2012 per boom Byd, Tesla e Nio. Anche Toyota in difficoltà

Volkswagen e sulla buona strada per registrare il suo anno di vendite in Cina piu basso dal 2012, secondo l’analisi della Cnbc sui dati dei primi tre trimestri dell’anno. Anche Toyota, che ha faticato nella transizione del mercato verso le auto elettriche, e destinata a registrare il suo anno peggiore di vendite complessive in Cina dal 2020 con circa 1,8 milioni di veicoli venduti, ha rilevato l’emittente americana. Un sondaggio di Bernstein condotto su oltre 1.500 consumatori in Cina tra agosto e settembre ha rilevato che Byd era il marchio principale che gli acquirenti cinesi di veicoli elettrici avrebbero preso in considerazione. Al secondo posto c’e Tesla, seguita da Nio.