Stellantis alza stime su mercato Nord America ed Europa. Knight: «Vogliamo crescere nell’elettrico nel Vecchio Continente»

Stellantis ha alzato le sue stime sull’andamento del mercato dell’ auto per alcune delle aree di presenza. In particolare, il gruppo automobilistico si aspetta che il mercato auto in Nord America salirà dell’8% nel 2023 rispetto al 2022, contro la precedente stima per un +5%. Per quanto riguarda l’Europa allargata, l’attesa è per una crescita del 10%, contro il +7% della precedente previsioni. In rialzo anche le stime per Medio Oriente e Africa: +10% dal +7%. Invariate le previsioni per Cina (+2%) e India e Asia-Pacific (+5%). Ridotta invece la previsione per il Sud America, il cui mercato ora è visto stabile nel 2023 rispetto al 2022, quando prima era attesa una crescita del 3%.

La riduzione, spiega il gruppo automobilistico, è dovuta soprattutto alle previsioni relative ai mercati al di fuori di quelli di Argentina e Brasile. «Ratificare i contratti di lavoro e riprendere la piena produzione, continua il forte slancio delle vendite di veicoli elettrici nell’Europa allargata dove siamo tornati secondi davanti a Tesla e promuovere miglioramenti delle vendite nelle regioni target». Questi gli obiettivi chiave di Stellantis, secondo quanto ha riferito Natalie Knight, direttore finanziario di Stellantis, durante la call con gli analisti.