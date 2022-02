Stellantis: Comau si allea con Mullen Automotive. Per l'assemblaggio di veicoli elettrici negli Stati Uniti

TORINO - Comau si allea con Mullen Automotive, produttore emergente di veicoli elettrici per l’ampliamento dell’impianto di lastratura presso il Mullen’s Advanced Manufacturing and Engineering Center a Tunica, Mississippi, Stati Uniti. Comau e Mullen Automotive - spiega un anota - stanno sviluppando un impianto di lastratura all’avanguardia per il nuovo crossover di prossima uscita, il Mullen Five Ev. Le competenze di Comau derivano da oltre 45 anni di esperienza e da una forte presenza in tutti i principali paesi industrializzati. Le due aziende stanno lavorando insieme per realizzare impianti di qualità, al fine di migliorare l’intera produzione del nuovo veicolo di Mullen Automotive.

Comau sta inoltre sostenendo l’azienda americana nella progettazione dei processi e delle attrezzature per l’impianto di Tunica. « Comau continua a concentrare le proprie competenze e la propria esperienza nello sviluppo di mercati strategici come quello dell’elettrificazione. Questo progetto conferma il nostro impegno nel promuovere la mobilità del futuro» commenta Laerte Scarpitta, numero uno delle Americas di Comau. «Siamo entusiasti di lavorare con loro allo sviluppo del nostro progetto per lo stabilimento Amec a Tunica», ha dichiarato David Michery, ceo e presidente di Mullen Automotive.