Stellantis, confermato spin off di Comau, no a cessione rami azienda. Il ceo Gorlier lo conferma ai sindacati

TORINO - Pietro Gorlier, amministratore delegato di Comau, ha confermato ai sindacati che Stellantis intende procedere con lo spin off della società. ‘Viene confermata l’operazione di scorporo dal gruppo Stellantis e non appena la capogruppo comunicherà maggiori dettagli, le Rsa saranno tempestivamente informate. In quest’occasione sono state smentite tutte le notizie apparse sui giornali nelle ultime settimane, analogamente ad eventuali cessioni di rami d’aziendà, indicano i sindacati Fim, Fiom e Aqcfr che ieri hanno avuto un incontro con Gorlier, dal quale è emerso inoltre che ‘da circa un anno e mezzo i numeri di Comau sono tornati a crescere rispetto alperiodo pre-covid; il 40% del business riguarda il settore dell’elettrificazione; il mercato della General Industry cresce di oltre il 10% annuò mentre c’è ‘forte preoccupazione sul business che riguarda il settore tradizionale dell’endotermicò. Comau nel frattempo ha continuato a investire in ricerca e sviluppo, i sindacati riferiscono ‘di 8 milioni di euro quest’anno in Italià e che ‘Comau prevede nei prossimi cinque anni un ulteriore incremento del business legato all’elettrificazionè oltre a ‘possibili opportunità per Comau anche in funzione dell’installazione delle nuove Giga Factory’ per la produzione di batterie per auto elettriche. Infine, i sindacati riportano che per la società "l’Italia rimane il ‘baricentrò e la scelta di assegnare attività a siti esteri è dovuta principalmente a questioni logistiche".