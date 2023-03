Stellantis, dialogo con governo di Madrid su produzione auto elettriche. Lo riferisce il quotidiano spagnolo Cinco Dias

MADRID - Stellantis sarebbe in trattativa con il Governo spagnolo per portare nel Paese le piattaforme di produzione di veicoli elettrici Stla. Lo riferisce il quotidiano Cinco Dias, facendo riferimento a fonti del ministero dell’Industria spagnolo e della stessa casa automobilistica e ricordando che queste piattaforme saranno usate dal gruppo per produrre tutte le auto elettriche nuove a partire dal 2025. Secondo il quotidiano, le trattative riguarderebbero anche le condizioni di possibili aiuti da parte statale per il progetto. Secondo le fonti sentite, non sarebbero ancora state prese decisioni e resterebbero ancora questioni aperte, ma il dialogo sarebbe «fluido». Per il momento nessun commento ufficiale da parte del ministero e della società. Stellantis ha stabilimenti a Madrid, Vigo e Saragozza dove assembla vetture Opel, Citroen e Peugeot.