Francois (Stellantis): «In Italia incentivi su elettrico non sufficienti. Tutti gli stabilimenti hanno prodotti o li avranno»

TORINO - «In Italia produrremo più auto se se ne comprassero di più. L’Italia è l’unico paese in Europa che arretra sull’elettrico perché non ci sono incentivi sufficienti». Lo ha detto Olivier Francois, ceo del brand Fiat di Stellantis. «Gli stabilimenti italiani sono saturi o lo saranno secondo i piani previsti» ha spiegato Francois citando Melfi, Pomigliano e Mirafiori, a chi gli chiedeva perché le nuove 600 e Topolino non saranno prodotte in Italia. Il ceo di Fiat ha anche precisato che la nuova 600 non può essere considerata l’erede della 500x che continuerà a essere prodotta a Melfi. «Sono due auto diverse, sono complementari.

La nuova 600 è del segmento B, è più piccola, più bassa, non è un suv d non 4x4», ha spiegato. «In Italia produrremo più auto se ne comprassero di più. L’Italia è l’unico paese in Europa che arretra sull’elettrico perché non ci sono incentivi sufficienti». Lo ha detto Olivier Francois, ceo del brand Fiat di Stellantis. «Gli stabilimenti italiani sono saturi o lo saranno secondo i piani previsti» ha spiegato Francois citando Melfi, Pomigliano e Mirafiori, a chi gli chiedeva perché le nuove 600 e Topolino non saranno prodotte in Italia. Il ceo di Fiat ha anche precisato che la nuova 600 non può essere considerata l’erede della 500x che continuerà a essere prodotta a Melfi. «Sono due auto diverse, sono complementari. La nuova 600 è del segmento B, è più piccola, più bassa, non è un suv d non 4x4», ha spiegato.