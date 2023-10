Stellantis rinuncia al Ces di Las Vegas 2024, a causa dei costi degli scioperi UAW che continuano ad aumentare

Poichè i costi degli scioperi Uaw in corso contro Stellantis continuano ad aumentare, l’Azienda ha deciso di annullare le esposizioni e le presentazioni previste al Ces 2024, la piu grande fiera tecnologica al mondo, prevista per gennaio 2024 a Las Vegas, Nevada. Come si apprende da una nota, «essere secondi a nessuno nella creazione di valore per tutti gli stakeholder - clienti, dipendenti e investitori - e una componente chiave del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. Alla luce dello stato attuale delle trattative negli Stati Uniti, preservare i fondamentali aziendali e quindi proteggere il futuro dell’azienda e una priorità assoluta per il team di leadership di Stellantis».