Stellantis, Urso: «Accordo di sviluppo potrà essere siglato già a giugno. Abbiamo fatto bene a fare pressing sull'azienda»

Un accordo di sviluppo potrà essere siglato già a giugno a palazzo Chigi con gli altri ministri competenti in materia dopo gli ultimi approfondimenti tecnici sulle indicazioni ricevute dai sindacati. Lo ha indicato il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso al termine dei tavoli sugli stabilimenti Stellantis di Pomigliano e Cassino. Urso commenta anche il piano per Mirafiori e Melfi presentato alla vigilia dal numero uno del gruppo Carlo Tavarez.

"Per Pomigliano e Cassino le prospettive sono positive e con i nuovi modelli per Mirafiori e per Melfi siamo finalmente sulla strada giusta: vediamo la luce in fondo al tunnel e l’Italia può riaffermare con orgoglio il suo ruolo di paese produttore di eccellenza anche nel settore auto". Riguardo a Stellantis, Urso afferma: "abbiamo fatto bene a fare il pressing sull’azienda sia per le indicazioni fallaci che erano state apposte su alcuni prodotti realizzati all’estero sia per le ambizioni produttive nel nostro paese finalmente siamo sulla strada giusta".