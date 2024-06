Stellantis, Urso: «Confronto serrato ma responsabile, azienda ha preso impegni. Dobbiamo gestire insieme transizione»

Con Stellantis “abbiamo avviato un confronto per restituire centralità all'Italia nella strategia del gruppo e per mitigare gli effetti, soprattutto occupazionale, del passaggio dalle piattaforme endotermiche a quelle elettriche, che avverrà comunque, ancorché in maniera più graduale, grazie al successo che abbiamo ottenuto nella rimozione dell'ostacolo di euro 7”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all’Automotive Business Summit 2024 organizzato da Il Sole 24 Ore e Radio 24.

“L'esito di questo confronto, in alcuni momenti anche serrato, come è giusto che sia, ma comunque trasparente e responsabile, ha portato anche alla recente revisione del piano industriale annunciata la scorsa settimana dal Ceo Carlos Tavares, in cui Stellantis si è assunta l'impegno davanti al Governo e ai sindacati, e quindi all'Italia, di raggiungere l'obiettivo di un milione di veicoli prodotti negli stabilimenti italiani”, ha detto il ministro, sottolineando che “dobbiamo gestire insieme questa transizione, nella consapevolezza che deve tornare l'auto un elemento trainante dell'industria italiana”.