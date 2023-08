Stellantis, Urso: «Lavoriamo perché salga la produzione di auto e commerciali Fiat in Italia»

RIMINI - «Stiamo lavorando affinché salga la produzione in Italia, dopo oltre vent’anni di declino inarrestabile». È quanto dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista al “Sussidiario” che in parte anticipa il suo intervento domani al Meeting di Rimini, a proposito dell’ipotesi della costruzione di nuovi modelli Fiat in Polonia e in Marocco, per motivi di convenienza economica relativa ai costi di produzione e del lavoro. «A fine agosto riprende il confronto con Stellantis per arrivare a metà settembre alla sigla di un piano di lavoro con l’azienda - riferisce Urso - con l’istituzione di un Tavolo Stellantis che ci consenta realizzare entro fine anno un accordo di sviluppo che preveda l’incremento dei volumi di produzione sia di auto che di veicoli commerciali, il rafforzamento dei centri di ingegneria e ricerca e sviluppo, un miglior efficientamento degli impianti per migliorarne la competitività, l’accelerazione degli investimenti in transizione energetica». Si tratta, per il ministro, di «un percorso che ha come orizzonte il 2030 e che condivideremo con sindacati, Regioni e Anfia e che punta a raggiungere il tetto del milione di veicoli prodotti, con ricadute significative, anche in termini occupazionali, sugli impianti in Italia».