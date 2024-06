Stellantis, Urso: «Mi auguro riaffermi proprie radici italiane e piemontesi. Serve politica industriale europea»

"Mi auguro che a Mirafiori si continuino e siano prodotti sempre più motori elettrici e ibridi. Questo per rilanciare e rafforzare tutta la filiera e il sistema dell’automotive, che sono un orgoglio del Made in Italy. Mi auguro che davvero e fino in fondo Stellantis riaffermi le sue radici italiane, le sue radici piemontesi, le sue radici a Torino, perché nell’identità coniugata con l’innovazione c’è anche il futuro dell’auto italiana". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in videocollegamento durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo investimento della tedesca Aixtron in Piemonte.

"Abbiamo bisogno di una significativa politica industriale europea che si basi su fondi comuni e su una politica commerciale di tutela dell’impresa e del lavoro europei, dobbiamo investire come stanno facendo gli Stati Uniti, nell’autonomia strategica e competitivia del nostro continente, soprattutto nei settori a più alta innovazione tecnologica". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in videocollegamento durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo investimento della tedesca Aixtron in Piemonte. "L’intelligenza artificiale, la microelettronica e le auto sono cose che si tengono insieme, perché l’auto del futuro avrà sempre più bisogno dell’intelligenza artificiale e di chip che diventeranno fondamentali nei motori elettrici e ibridi", ha detto Urso.