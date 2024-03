Tata apre nel Regno Unito fabbrica batterie per auto elettriche. Gigafactory a Bridgwater, il via alla produzione nel 2026

Tata Group ha annunciato che la sua nuova fabbrica britannica per la produzione di batterie sarà situata a Bridgwater, nella contea del Somerset nel sud-ovest dell’Inghilterra. Lo stabilimento da 5 miliardi di dollari sarà la prima cosiddetta gigafactory di Tata fuori dall’India. Agratas, la divisione globale delle batterie di Tata Group, ha confermato che la fabbrica da 40 GWh sarà costruita nel Gravity Smart Campus di Bridgwater. Lo stabilimento britannico, annunciato a luglio da Tata, proprietaria di Jaguar Land Rover, diventerà uno dei più grandi siti di produzione di batterie in Europa.

La fabbrica dovrebbe creare fino a 4.000 posti di lavoro nel settore della tecnologia verde nell’area, con «molte migliaia» in più che si prevede verranno creati indirettamente, ha affermato Agratas in una nota. «Il nostro investimento multimiliardario porterà una tecnologia all’avanguardia nel Somerset, contribuendo a potenziare la transizione della Gran Bretagna verso la mobilità elettrica e creando migliaia di posti di lavoro nel processo», ha affermato Tom Flack, CEO di Agratas. La costruzione sarà realizzata in più fasi, con l’inizio della produzione delle batterie previsto nel 2026, si legge nella nota.