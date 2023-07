Tavares: «Con governi dialogo ma produciamo dove conviene. Prezzi devono essere accessibili. No a progetti in perdita»

TORINO - «Dialoghiamo con i governi di Italia e Francia, che sono ben intenzionati, sono di supporto, ma Stellantis produce dove è competitiva». Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, presentando la piattaforma Stla Medium. «Noi guardiamo prima di tutto ai clienti, che vogliono qualità e prezzi accessibili. L’elettrico è più costoso del 40% rispetto ai motori tradizionali e non possiamo chiedere alla classe media di pagare un’auto il 40% in più. Dobbiamo essere saggi per conservare la nostra competitività», ha sottolineato.

«Dopo che ho investito in Francia, produco veicoli elettrici in tutti gli stabilimenti, non vedo perché dovrei creare progetti in perdita. Ho la responsabilità di fare le scelte giuste per non compromettere il futuro dell’azienda». Così Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, replica al ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, che ha chiesto al gruppo di mostrare «patriottismo» riportando in Francia la produzione di piccoli veicoli elettrici, come la Peugeot e-208. Tavares ha ricordato che Stellantis produce in Francia 12 auto elettriche, ha una gigafactory e ha investito oltre 2 miliardi di euro.