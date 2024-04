Tavares: «Basta aspettare gli incentivi, investiremo 100 milioni per una nuova batteria che riduce i costi della 500e»

"Ai consumatori italiani sono state fatte tante promesse, ma gli incentivi annunciati per l’acquisto di auto elettriche non sono stati ancora rilasciati, abbiamo deciso di non stare qui ad aspettare che quelle promesse vengano mantenute per questo abbiamo deciso di investire non meno di 100 milioni di euro per dare all’iconica 500e una nuova batteria che permetterà di percorrere più chilometri e ridurre il costo del veicolo”. Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, parlando all’inaugurazione dell’eDCT Assembly Plant, nell’ambito del progetto “Mirafiori Automotive Park 2030”. Secondo Tavares, “questo e’ un modo eccellente per rendere la e-mobility più accessibile”, tanto più che "l’Italia è l’unico Paese al mondo dove Stellantis ha investito su due nuove piattaforne, Stla Medium a Melfi e Stla Large a Cassino".