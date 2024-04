Tavares (Stellantis): «Idrogeno verde soluzione per grandi aziende ma non per cittadini»

La tecnologia a idrogeno verde, rispetto all'elettrico, "e piu veloce da ricaricare e piu facile da imballare. Ma c'e un'enorme sfida dei costi. Si tratta di una tecnologia che costa il doppio rispetto all'elettrico". Per questo probabilmente potrebbe essere, almeno inizialmente una soluzione per "le grandi aziende ma non per i normali cittadini". Cosi il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, durante il Freedom of Mobility forum.