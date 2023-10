Tavares: «Stellantis troverà un accordo con UAW. E con Leapmotor non subiremo l’offensiva cinese»

TORINO - Stellantis troverà un accordo con Uaw sul contratto di lavoro negli Stati Uniti. Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, parlando con i giornalisti dell’accordo con la cinese Leapmotor. «Non staremo fermi in questa situazione difficile. Qualsiasi accordo avremo - perché lo troveremo - avrà un costo che non può essere trasferito sui clienti finali. Se sarà troppo costoso rischia di frenare lo sviluppo delle auto elettriche». Tavares ha aggiunto che tutti i passaggi della trattativa «saranno trasparenti». Debole Stellantis (-0,6%) dopo l’annuncio che la casa automobilistica investirà 1,5 miliardi di euro per acquisire all’incirca il 20% del produttore cinese di auto elettriche Zhejiang Leapmotor Technology.

«Non vogliamo essere vittime dell’offensiva cinese, vogliamo controllare il nostro destino, e controllando le esportazioni di Leapomotor all’estero saremo noi alla guida». Lo ha affermato l’amministratore delegato di Stellantis Carlo Tavares presentando l’accordo con la società cinese. »L’offensiva cinese c’è, che ci piaccia o meno. Almeno possiamo controllare l’espansione di un marchio cinese e possiamo guadagnarci, sia grazie ai profitti della joint venture, sia essendo azionisti con una quota intorno al 21% di Leapmotor’« ha spiegato Tavares.