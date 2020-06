Tesla è la casa automobilistica che vale di più al mondo. Superata anche la Toyota

NEW YORK - La società automobilistica Tesla ha superato il colosso giapponese Toyota e si è posizionata come la casa automobilistica con la più grande capitalizzazione di mercato al mondo, dopo che mercoledì le azioni della società guidata da Elon Musk sono salite dell’8,97% a Wall Street, a 1.025,05 dollari per azione (901 euro). Tesla ha raggiunto un valore totale di circa 190 miliardi di dollari (167.043 milioni di euro) alla chiusura della sessione di trading di mercoledì, collocandosi al di sopra del più grande produttore di veicoli capitalizzati fino ad oggi, Toyota, che ha un valore totale di 19,1 trilioni di yen (circa 156.905 milioni di euro).

L’andamento del mercato azionario di Toyota mercoledì è stato molto diverso da quello di Tesla, che ha lasciato dietro di sé il 2,66%, portando il costo delle sue azioni a 6.905 yen (56,72 euro). Un altro «gigante» dell’automotive globale, Volkswagen, ha un valore complessivo di circa 68.750 milioni di euro, classificandosi al terzo posto tra i costruttori di maggior valore, mentre Honda si attesta su 46.260 milioni di dollari (40.658 milioni di euro) e Daimler, su 39.920 milioni di euro, quarto e quinto della lista. Tutto questo in un giorno in cui le azioni Tesla hanno infranto la barriera dei 1.000 dollari (880 euro) per azione per la prima volta nella sua storia, dopo un’escalation iniziata questa settimana in seguito alla notizia di una ripresa delle vendite nel mercato cinese, che è tornato a crescere dopo quasi un anno di declino.