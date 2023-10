Toyota, produzione e vendite record nel semestre fiscale. Gruppo ha costruito 5,06 ml di veicoli (+12%) e venduto 5,17 ml (+9%)

TOKYO - Il miglioramento della disponibilità dei semiconduttori spingono a livelli record la produzione e le vendite di Toyota nel primo semestre dell’anno fiscale - che in Giappone ha inizio in aprile. La prima casa auto mondiale ha costruito 5,06 milioni di veicoli in tutto il mondo, un aumento del 12,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, e ha venduto 5,17 milioni di veicoli in patria, segnando un progresso del 9,1%. Si tratta della prima volta che il costruttore nipponico supera su entrambi i riferimenti le 5 milioni di unità nel primo semestre, confermando le stime di produrre e vendere più di 10 milioni di autoveicoli nell’esercizio fiscale che si chiude al 31 marzo. Nello specifico l’output è cresciuto nel Nord America e in Giappone, mentre in Cina è diminuito del 7,3%, a causa della maggiore concorrenza dei marchi locali.

Le immatricolazioni di Toyota sono state trainate dalla domanda sul mercato domestico, +33,8%, a 790.100 unità, e ancora una volta in Nord America e in Europa, con un incremento del 5,5% a 4,38 milioni. Nel periodo di riferimento la casa nipponica ha inoltre venduto 1,83 milioni di veicoli elettrici e ibridi, con un rialzo del 38,1%. Notizie incoraggianti anche dai principali otto produttori automobilistici giapponesi, tra cui Toyota, con vendite globali nel periodo aprile-settembre in aumento del 7,8% a 12,30 milioni di unità, con sette delle società che hanno registrato aumenti del fatturato. In totale, la produzione mondiale delle otto aziende è aumentata del 7,4% a 12,64 milioni di veicoli.