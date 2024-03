​Trump: «Bagno di sangue se io non eletto? Parlavo di Biden che sta uccidendo industria auto in Usa»

Donald Trump accusa «i media delle fake news e i loro alleati democratici» di aver volutamente travisato le sue dichiarazioni, che hanno provocato enorme allarme e polemiche, sul «bagno di sangue» in caso di sua nuova sconfitta elettorale. «I media dei fake news e i loro alleati democratici nella distruzione della nostra nazione, pretendono di essere shoccati dal fatto che ho usato l’espressione bagno di sangue, anche se era pienamente chiaro che mi riferivo solo alle importazioni permesse dall’imbroglione Joe Biden che stanno uccidendo le nostra industria automobilistica», ha scritto l’ex presidente su Truth Social. «I lavoratori dell’industria automobilistica, non i loro leader, capiscono a pieno quello che dico», ha aggiunto, attaccando la leadership del sindacato delle auto schierata con Biden. «Con l’obbligo delle auto elettriche imposto da Biden, presto non ci saranno più auto prodotte negli Usa, e meno che io non venga eletto presidente, in modo che l’industria automobilistica prospererà come mai in passato», ha concluso.