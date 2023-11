UE, al lavoro per evitare dazi post-Brexit sui veicoli elettrici prodotti in GB. Dombrovskis: «Dal 1° gennaio tassa del 10%»

BRUXELLES - «Abbiamo tempo fino al primo gennaio per decidere» con il Regno Unito sui dazi post-Brexit sui veicoli elettrici «ed è molto importante trovare un modo per evitare questo tipo di tariffe». Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, a margine del Consiglio Commercio. Senza un accordo tra Bruxelles e Londra, per effetto dell’accordo post-Brexit dal primo gennaio 2024 una tariffa del 10% si applicherebbe alle esportazioni Ue di auto elettriche verso il mercato di Oltremanica. Esame di maturità per Rendina Jr