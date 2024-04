Ue, Urso: «Tutelare sistema produttivo da concorrenza sleale auto elettriche cinesi»

Ieri, nel corso del vertice con Francia e Germania "ci siamo trovati d'accordo sulla necessita di avere una politica rivolta a incentivare gli investimenti in Europa, anche attraverso diverse modalita, tese a tutelare il sistema produttivo europeo per quanto riguarda eventuali contrasti alla concorrenza sleale. Mi riferisco, ad esempio, alle auto elettriche cinesi realizzate in dumping e presentate sul mercato europeo a basso costo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in collegamento con 'Selecting Italy 2024 - Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore' organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia. "