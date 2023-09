Urso, aumenteremo incentivi da Euro 0 a 3 ma sfida è crescita produzione nazionale. L’80% risorse è andato a mezzi importati

«È nostra intenzione aumentare gli incentivi per consentire a chi ne ha davvero bisogno, cioè i possessori di auto euro 0,1,2 e 3, di poter migliorare il parco circolante». Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo nell’Aula della Camera per il question time a un’interrogazione della Lega. «La sfida che abbiamo davanti - ha peraltro puntualizzato - è che la revisione degli incentivi deve, da una parte favorire il passaggio a veicoli più sostenibili ambientalmente rispetto a quelli attualmente circolanti, dall’altro incentivare la produzione nazionale, perchè il consuntivo degli incentivi sinora fatti negli anni precedenti ci dice che l’80% degli incentivi è andata ad auto prodotte all’estero e importate in Italia».