Urso: «Condizioni senza precedenti per licenze taxi comuni». Con DL Asset più facile la seconda guida e le licenze temporanee

«Con le norme sui taxi approvate ieri dal Senato nel Decreto Asset, si creano condizioni favorevoli senza precedenti per il rilascio di nuove licenze da parte dei Comuni, necessarie soprattutto nelle aree metropolitane e nelle città sedi di aeroporti. Abbiamo semplificato ogni procedura anche per migliorare il lavoro dei tassisti: sarà più facile accedere all’utilizzo della seconda guida e al rilascio di licenze temporanee, affinché sia possibile incrementare davvero il servizio nei momenti di maggiore afflusso turistico». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

«Abbiamo, soprattutto, realizzato una corsia accelerata con i concorsi straordinari fino al 20% di licenze in più, che i Comuni potranno realizzare senza la necessità di chiedere ulteriori pareri, salvo la congruità del prezzo alla Autorità dei trasporti con il principio del silenzio assenso, in appena 15 giorni. Questa importante e significativa facoltà è stata ampliata nel corso del confronto parlamentare a tutti i comuni sedi di aeroporto oltre ai capoluoghi di Regione e alle città metropolitane. Per favorire questo processo abbiamo predisposto che gli incentivi all’acquisto di auto ecologicamente sostenibili siano raddoppiati per coloro che hanno licenze taxi e NCC: avremo così più veicoli con migliore qualità di servizio, in ambienti urbani più salubri. Finalmente si sblocca nella giusta direzione una problematica che durava da oltre 15 anni».