Urso: «Confidiamo in esito positivo percorso di confronto con Stellantis. Dobbiamo invertire rotta declino industriale del settore»

«Con Stellantis che è una grande multinazionale che ha radici in Italia abbiamo un percorso di confronto che è iniziato sin dall’inizio della legislatura e che deve portarci a valutare insieme come si possa raggiungere una produzione di 1 milione di veicoli nel nostro paese, nel più breve tempo possibile». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della consegna dei premi del Comitato Leonardo. Questo serve, ha continuato, «anche per invertire la rotta al declino industriale nel settore dell’automotive e sostenere quell’ecosistema unico in Europa e nel mondo che vede migliaia di imprese, talvolta anche piccole e medie ma molto innovative che sono fondamentali per le componenti delle auto. Per questo siamo convinti che il percorso possa essere positivo e siamo impegnati come sistema paese affinché ciò accada», ha sottolineato Urso. In questo quadro, «faremo anche gli altri tavoli regionali perché ci sia un panorama completo e mi auguro che alla fine di questo percorso si possa condividere un progetto di sviluppo che si concretizzi nei diversi stabilimenti nel nostro paese con modelli, linee produttive, rapporti con indotto e filiera, livelli occupazionali che siano adeguati a quello che noi riteniamo possa e debba essere il futuro dell’auto nel nostro paese», ha concluso il ministro.

