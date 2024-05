Urso: «Il piano incentivi auto sia opportunità per Stellantis. Vogliamo rottamare le auto più inquinanti»

Riteniamo che la prima e unica azienda automobilistica del nostro Paese, Stellantis, possa cogliere questa opportunità per aumentare in modo significativo la produzione di auto nel nostro Paese». Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, a margine di Cibus a Parma a proposito del piano incentivi per le auto. È un piano, ha sottolineato, «che possiamo definire italiano perché consente di rottamare le auto più inquinanti, perché sostiene soprattutto i ceti popolari e perché rivolto su modelli realizzati prevalentemente nel nostro territorio».