Urso: «In estate sarà pronto il piano nazionale automotive. Obiettivo ridurre il delta tra produzione e mercato»

TRIESTE - «Stiamo lavorando al piano nazionale sull’automotive, mi auguro di chiudere prima della pausa estiva l’accordo di transizione, che sia un accordo di crescita, con la principale multinazionale dell’ auto europea Stellantis». Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, parlando del sistema produttivo italiano, a margine della inaugurazione ufficiale di un impianto Bat. Stellantis, ha ricordato Urso, «produce in Italia, in Francia, in Germania, in Spagna e altri Paesi.

Il delta in Italia, tra produzione e mercato, è di 473mila autovetture prodotte lo scorso anno rispetto a quasi un milione e 400mila di mercato, cioè la produzione copre il 30-35% del mercato; dato che in Francia è al 66%, quindi lì il mercato assorbe due terzi; in Germania il dato è al 119%, in Spagna oltre il 200%, Paesi che, quindi, producono per il loro mercato interno ma anche per altri, per noi». L’Italia, dunque, ha aggiunto il ministro, «è tra i paesi europei di tradizione automobilistica che ha il maggiore delta, poco produce rispetto alle auto che assorbe: io intendo ridurre questo delta».