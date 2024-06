Urso: «Incentivi per elettrico un successo, riflettere su ulteriori misure. In Europa risultati significativi su Euro 7, ribaltata maggioranza»

Gli incentivi per il supporto alla transizione all’elettrico stanziati dal Governo “sono significativi” e “il successo che si è registrato nella prima giornata, soprattutto per quanto riguarda l'auto elettrica, è particolarmente significativo, soprattutto per quanto riguarda le concessionarie a cui si è rivolta la clientela privata”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all’Automotive Business Summit 2024 organizzato da Il Sole 24 Ore e Radio 24, sottolineando che “il successo ci fa riflettere sulle ulteriori misure che dobbiamo adottare dopo questo piano incentivi, per soddisfare le esigenze delle nostre famiglie e per rendere più salubre l'aria attraverso una riduzione delle emissioni di Co2 e migliorare il parco auto del nostro Paese”.

Il ministro giudica “particolarmente significativo il miliardo di euro stanziato per sostenere le famiglie, soprattutto quelle a più basso reddito, nell'acquisto di un'auto ecologicamente sostenuta, sostenibile e nella rottamazione di un'auto altamente inquinante, ne siamo anche nel contempo il paese col parco auto più inquinante d'Europa”. In Italia, ha ricordato Urso, la penetrazione dell’elettrico è più bassa rispetto ad altri Paesi europei: “Abbiamo ancora appena una quota del 3% di elettrico, mentre in Germania la quota è al 12%, nel Regno Unito al 15%, in Francia addirittura al 18%. Per questo anche per questo abbiamo fatto un piano Italia, un piano incentivi nel settore delle auto”, ha detto.

Fin dall'inizio il Governo italiano “ha attivato il tavolo automotive e poi successivamente il tavolo Stellantis, con una politica in sede europea che ha già raggiunto significativi risultati con la rimozione degli ostacoli che avrebbe frapposto il regolamento Euro 7, da tutti considerato un ostacolo allo sviluppo dell'automotive in Europa”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all’Automotive Business Summit 2024 organizzato da Il Sole 24 Ore e Radio 24. “Siamo riusciti a ribaltare la maggioranza europea e secondo me quello è stato un punto di svolta che ha portato anche le case automobilistiche europee ad avere più fiducia sulla permanenza anche nel futuro di un motore endotermico”, ha detto Urso, sottolineando che occorre “assolutamente portare in ogni consesso e certamente nelle istituzioni europee una visione neutrale della tecnologia”.