Urso: «Invertire il declino dell’auto è un’impresa ma col supporto di tutti ci riusciremo nelle prossime settimane»

«Invertire una tendenza a una deindustrializzazione e a una riduzione della produzione di autovetture che procede in maniera ininterrotta da 20 anni non è un’impresa facile. Lo sanno bene i sindacati e i lavoratori, ma io penso che con il supporto di tutti ci riusciremo nelle prossime settimane». Lo dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, parlando della trattativa con Stellantis per insediare un tavolo di sistema e realizzare insieme un piano di sviluppo del settore automobilistico a margine dell’evento «Le Buone Leggi. Semplificare per far ripartire l’Italia».

Quanto alla critica di alcuni sindacati durante lo sciopero di Melfi secondo i quali il dossier con Stellantis starebbe andando più lentamente del previsto e mettendo in difficoltà gli stabilimenti, Urso ricorda che, dopo il suo incontro con l’amministratore delegato Carlos Tavares, «Tavares ha fatto due dichiarazioni importanti: una era l’obiettivo che condivideva di raggiungere la produzione di un milione di veicoli nel nostro paese e l’altro la nuova linea produttiva di Melfi. In quell’occasione - sottolinea Urso - i sindacati avevano gioito di un annuncio così importante per lo stabilimento di Melfi».