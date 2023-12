Urso: «Monitoreremo Stellantis per produzione auto a 1 milione. Lavoriamo anche per arrivo altre case automobilistiche»

«La settimana prossima avremo tre riunioni del tavolo automotive» per «monitorare gli investimenti in Italia di Stellantis, fabbrica per fabbrica». Lo afferma il minsitro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenedo ad Atreju secondo cui «dobbiamo arrivare all’obiettivo di arrivare 1 milione di autovetture prodotte da Stellantis in Italia» cui aggiungere altre 3-400 mila «prodotte da altre case nel nostro paese».

Urso ha spiegato come «stiamo lavorando per aprire le porte ad altri due o tre produttori». Il ministro ha ricordato come nel 2022 siano state prodotte «457mila autovettire in Italia e immatricolate 1,4 milioni» realizzate «all’estero e spesso in impianti Stellantis situati fuori dall’Italia». In questo modo, ha aggiunto, «degli incentivi pubblici, solo il 20% è andato ad autovettre prodotte qui». Una situazione che il ministro ha annunciato che «cambierà» dando priorità « a chi ne ha bisogno» e per «svecchiare il parco auto nazionale» composto da molti veicoli «euro zero, 1, 2 o 3».