Urso, pronti a incentivare investimenti di case d’auto estere. Il piano per l’auto in Italia è stato inviato a diverse aziende

«Il nostro dicastero ha un piano di sviluppo del settore dell’automotive che evidenzia i punti di forza dell’Italia che è stato trasmesso a diverse case automobilistiche occidentali e asiatiche che sappiamo hanno intenzione di investire in Europa. Siamo aperti e disponibili a incentivare gli investimenti di altre case automobilistiche nel nostro Paese». Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo alla domanda se sia in corso un confronto con Tesla per l’apertura di una gigafactory in Italia.