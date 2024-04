Urso: «Si puo' produrre auto dove si vuole ma serve trasparenza verso l'acquirente»

«Ciascuno può produrre dove vuole nel mondo ed è giusto che sia libero di farlo, ovviamente deve dire con estrema trasparenza e correttezza al consumatore dove è stato realizzato». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a Mattino 5, rispondendo a una domanda se la tutela del Made in Italy vale anche per un'auto che fa riferimento all'italianità ma non è prodotta in Italia. «Il problema non è dove io produco, l’importante è che sia corretto con il consumatore e dica dove è stato realizzato quel prodotto, onde lasciare la libertà al consumatore di scegliere con piena consapevolezza dove è stato realizzato il prodotto e quindi se intende acquisirlo sulla base dell’immagine di un paese che comunque è considerato nel suo saper fare il paese di eccellenza, il paese che produce i prodotti di maggiore qualità nel mondo», ha aggiunto Urso, sottolineando che «è stato dimostrato negli anni passati con più ricerche che il consumatore, per esempio negli Stati Uniti ma oggi anche in Cina, è disposto a pagare un prezzo superiore, anche del 20% in più, se percepisce che quel prodotto è realizzato in Italia. E per questo non contrastiamo i fenomeni imitativi perché sono indicazioni fallaci che non consentono ai consumatori di scegliere con piena consapevolezza». Il riferimento è al caso della nuova Alfa Romeo Milano la cui produzione è in Polonia, nello stabilimento Stellantis di Tichy.