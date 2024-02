Volkswagen, accordo di fornitura con Mahindra per piattaforma auto elettriche

Volkswagen e Mahindra&Mahindra hanno firmato il primo accordo di fornitura che consentirà al gruppo indiano di equipaggiare la propria piattaforma Inglo con componenti della piattaforma modulare per i veicoli elettrici Meb di Volkswagen. L’accordo riguarda la fornitura di alcune componenti elettriche e di celle unificate. L’intesa, si legge in una nota, rafforza la collaborazione tra i due gruppi iniziata nel 2022 e «entrambe le aziende continueranno a valutare un ampliamento potenziale della collaborazione». Mahindra sarà il primo partner esterno a utilizzare l’innovativa cella unificata, elemento centrale della strategia per le batterie del Gruppo Volkswagen.

L’accordo di fornitura avrà una durata pluriennale e un volume totale corrispondente a circa 50 GWh . Sia il Gruppo Volkswagen che Mahindra puntano a rafforzare la propria presenza in termini di mobilità elettrica nel mercato automobilistico indiano e ad accelerare l’elettrificazione nella regione. Mahindra pianifica il lancio in India di cinque SUV 100% elettrici basati sulla nuova piattaforma elettrica INGLO, appositamente costruita, a partire da dicembre 2024. Con oltre cinque milioni di nuovi veicoli nel 2023, l’India è uno dei principali mercati automotive al mondo. Si prevede che l’elettrificazione del comparto auto acquisterà un notevole slancio nei prossimi anni.